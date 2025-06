Konzert: Hohenloher Lieblinge

„Hohenloher Lieblinge“ ist ein Bandprojekt aus- und für die Region Hohenlohe.

Das heißt die Band ist keine feste Band im herkömmlichen Sinne mit einer festen Besetzung, sondern agiert mit wechselnden Profimusikern, die in der Region leben oder arbeiten.

Die „Hohenloher Lieblinge“ sind so in der Lage, auf verschiedenen Anlässen zu spielen und sich einem Event musikalisch anzupassen. Die Größe der Band variiert je nach Bedarf eines Veranstalters. Handgemachte, hochwertige Musik und der Spaß am Zusammenspiel stehen bei den Musikern im Vordergrund. Das sieht- und hört man.

Reservierungen im Biergarten erst ab 20 Personen möglich.