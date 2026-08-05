Konzert im gläsernen Haus

Die historische Häuserzeile Oberamteistraße 28 bis 32 gehört zu den ältesten zusammenhängenden Fachwerkensembles Süddeutschlands aus dem frühen 14. Jahrhundert.

Während die Gebäude für ihre künftige Nutzung als Museum saniert werden, öffnet der Neubau bereits seine Türen. Der in den 1970er-Jahren abgerissene vierte Teil der Häuserzeile wurde als tragende Stütze der historischen Bausubstanz neu interpretiert.