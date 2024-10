“FOUR CHORDS AND THE TRUTH” – Finest Songs & Guitars

Von der Kleinkunstbühne bis zum ARD “Tatort” Soundtrack- “FOUR CHORDS AND THE TRUTH” steht für virtuose Gitarren, erstklassige Songs und eine markante Stimme! Bernd Hoffmann, Jahrgang 1954, seit den frühen 80er Jahren zahllose Gigs in Musikclubs und auf Kleinkunstbühnen, Mitwirkung bei namhaften Produktionen als Studiogitarrist und Sänger. Philipp Wetzel, 39-jähriger Saitenspezialist aus dem Odenwald und viel gefragter Gitarrist auf der Bühne und im Studio mit Abschluss an der Future Music School in Aschaffenburg. Die gemeinsame Vorliebe der beiden Musiker für das “Americana” Genre und das Verschmelzen der akustischen und elektrischen Gitarren bilden die Grundlage für ein einzigartiges Duo-Programm. “Acoustic meets Electric” Folk, Blues, Country, Rock, und eine kleine Prise Swing. Das renommierte Online Magazin “country.de“schreibt über sie: “Wer ‘Four Chords And The Truth’ auf der Bühne erlebt hat… merkt, welch großartige Musiker die beiden sind und wie blind sie sich musikalisch verstehen. Sowohl mit Können als auch treffsicherem Instinkt ausgestattet, veredeln sie noch jeden Rohdiamanten.”