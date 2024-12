Die Foolhouse Bluesband ist seit 1986 aktiv auf vielen Bühnen in Deutschland.

3 CD-Produktionen, knapp 1.000 Live-Gigs – darunter auch Konzerte auf vielen renommierten Blues-Festivals und in den angesagten Blues-Clubs – belegen die unerschöpfliche Energie der Band für ihre Musik – den Blues. Zu den Highlights in dieser Zeit gehören Auftritte unter anderem mit den original Blues Brothers, BB-King, Luther Allison, Eric Burdon oder Climax Bluesband. Die Band – das sind die Routiniers der ersten Stunde mit Hermann Rack / Drums & Vocals, Guido Helmling / Bass & Vocals und Helmut Moser / Gitarre. An den Lead-Vocals ist die Blues-Sängerin Carmen Graf, die mit ihrer facettenreichen Stimme, ihrem jugendlichen Charme und ihrer enormen Bühnenpräsenz regelmäßig ihr Publikum verzaubert. Seit Sommer 2022 dabei ist Adam Skowronek / Blues-Harp, Gitarre & Vocals. Sein virtuoses Harp-Spiel bereichert die Soundvielfalt der Band enorm und unterstreicht den besonderen Status der Band in der deutschen Bluesszene. Die unbändige Spielfreude der Band lässt live sofort den Funken überspringen und zwischen den Songs sorgen humorvolle Ansagen und kleine „Blues-Stories“ für eine entspannte Atmosphäre. Die Band versteht es wie kaum eine andere den Blues mit ihrem Publikum zu feiern und zu zeigen, dass in diesem Genre eine unendliche Vielfalt steckt, die alles andere ist als Musik nur für alte Männer oder puristische Bluesfans.

Gekonnt bedient sich die Band aus allen Ecken des Blues und mixt daraus einen ganz eigenen explosiven und mitreißenden Cocktail, bei dem es das Publikum kaum noch auf den Stühlen hält. Es swingt, es groovt, es shuffelt, es rockt und es bluest. Zu hören gibt es eigene Stücke, viele Klassiker – teilweise komplett neu arrangiert – und auch der „Modern Blues“ ist vertreten: Larkin Poe, John Mayer, Delta Saints oder My Babe lassen grüßen.