Blue in Green feat. Lucky Ludd

Bei dieser, extra für das Konzert zusammengesetzten Besetzung, wird das Duo „Blue in Green“ zum Trio. Die Stammbesetzung, mit dem Karlsruher Axel Grunewald am Saxophon und dem in Kandel lebenden Jochen Gümbel mit Gesang/Gitarre, wird bestens ergänzt durch einen herausragenden Gastmusiker.

Aus Karlsruhe stammt der studierte Pianist (Dirigent, Arrangeur und Komponist) Lucky Ludd alias Ludger Donath, der u.a. in der Bigband von Peter Lehel spielte und nun den Abend im Jazzclub Rheinstetten bereichert.

Das Repertoire des Trios bietet eine abwechslungsreiche Zusammenstellung bekannter Jazzstandards und Stücken aus den Bereichen Swing, BossaNova, Pop und Blues. Die Titel werden dabei auf ihre ganz eigene Art und Weise interpretiert – in ein jazzig-loungiges Gewand werden sie gehüllt, garniert mit facettenreichen Improvisationen. Eine spannende Premiere dieser Formation erwartet die Besucher bei diesem besonderen Konzert.

Die Musiker sind:

Axel Grunewald (Sax)

Jochen Gümbel (Gitarre/Gesang)

feat. Ludger Donath (piano)