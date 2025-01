Bei der „K.P. Nash- Combo“ handelt es sich um eine Club-Band mit dem außergewöhnlichen Gitarristen K.P. Nash, der viele Jahre mit den Neva River Rockets durch die einschlägigen Clubs Europas tourte und auf vielen Festivals zu Gast war.

Begleitet wird er musikalisch Fritz Rau am Kontrabass und Klaus Ackermann am Schlagzeug. Sie spielen eigene Stücke und Stücke, die sonst wenig gespielt werden. Man spürt den Einfluss der 30er und 40er Jahre auf den Rock ‘n Roll sehr deutlich. Es ist Rock ‘n Roll, aber es ist auch Swing und es ist ein wenig Hillbilly. Es swingt, grooved, lässt die Beine zucken und macht einfach Spaß. Das Trio nennt den Stil Swingabilly. „Der Ausnahme Gitarrist hat sich nun in dem Südpfalz niedergelassen und mit zwei Urgesteinen des badischen Rock’n’rolls-Szene am Kontrabass und Schlagzeug zusammengetan. Bei diesem Salon-Swingabilly-Konzert spürt man den Einfluss der Ära des Swings der 30er und 40er auf den Rock’n’Roll der 50er-Jahre.“