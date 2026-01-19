Ballads & Barrels: Jürgen Höing, Singer/Songwriter, Gitarrist und Sänger ist vielen im Rhein-Neckar-Kreis bekannt aus der früheren Formation The Good Ship Kangaroo.

Er ist ein Ausnahmekünstler, der nicht nur musikalisch begeistert, sondern mit ein bisschen Witz immer etwas Interessantes über die Musik zu erzählen hat. In den 80-Jahren war er intensiv in der Folkszene unterwegs. Er interpretiert heute noch auf ganz besondere Art und Weise Songs von Bob Dylan, Ezio, Rio Reisser, Billy Goodman u.v.a., aber auch traditionelle englischsprachige Songs, die man immer wieder gerne hört. An seiner Seite begleitet Jochen Treu die eigentlich typische Gitarrenmusik mit Tenor-, Alt- und Sopransaxophon, manchmal auch nur mit einer Melodica. Diese geniale, instrumentale Kombination in Verbindung mit zweistimmigem Gesang muss man erlebt haben.