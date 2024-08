Konzert im Jazzclub: Lost& Refound

Die Band besteht seit über 20 Jahren in wechselnder Besetzung, wobei man Volker Diehm, Wolfgang Baus und Ernst Lobstein durchaus als Stammbesetzung bezeichnen kann.

Alle Bandmitglieder haben in Ihrem „früheren Leben“ schon in anderen Bands gespielt, also einen übereinstimmenden Bezug zur Live-Musik. Ihr Repertoire ist vielfältig: Oldies, Rock und Rock ‘n Roll, so z.B. von den Beatles, Rolling Stones, CCR, Eric Clapton, Bap und Vieles mehr. Die Jungs haben Spaß an der Musik und sie versuchen sich immer an neuen Stücken, die im Kern ihrer DNA entsprechen.

Die Musiker haben auch eine „eingeschworene“ Community, die sie bei öffentlichen Auftritten begleitet und unterstützt.

Die aktuelle Besetzung:

Hannes Naegele (Solo Gitarre und Gesang),

Wolfgang Baus (Schlagzeug und Gesang)

Volker Diehm (Bass)

Ernst Lobstein (Rhythmus Gitarre).

