Konzert im Münster

Barocke Tänze aus der Hof- und Volksmusik - so lautet der Titel eines Abends im Münster St. Johannes mit einer ganz besonderen Besetzung.

Amandine Affagard mit Barockgitarre und Theorbe, sowie Alejandro Galiano Zurbriggen an Barockgitarre, Chitarra battente und Theorbe musizieren Musik aus der Zeit der Renaissance und Frühbarock. Beide Musiker wohnen in Bad Mergentheim und haben im letzten Jahr Tonaufnahmen in der Marienkirche gemacht. Mit diesem Konzert zeigen sie ihr Können auf diesen besonderen Instrumenten.