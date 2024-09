Konzert im Rahmen der "Langen Nacht der Demokratie"

Seit über 10 Jahren findet alle 2 Jahre in bayerischen Kommunen die "Lange Nacht der Demokratie" statt.

Sie ermöglicht Inspiration, Begegnung, Reflexion zur Bedeutung der Demokratie. In der Nacht vor dem Tag der Deutschen Einheit wird in Städten und Dörfern in vielfältigsten Formaten über Demokratie philosophiert, diskutiert, gestritten, geslamt, Musik und Kultur genossen, gelacht und gefeiert. Die "Lange Nacht der Demokratie" ist ein Projekt des Wertebündisses Bayern unter der Schirmherrschaft der Präsidentin des Bayerischen Landtages Ilse Aigner.

Aus diesem Anlass erfolgt eine herzliche Einladung zum Konzertabend in Feuchtwangen am 2. Oktober 2024 um 19 Uhr im Kasten im Rahmen der "Langen Nacht der Demokratie.

Der Spielmannszug Feuchtwangen, Ensemles der Musikschule und das Akkordeonorchester der Musikschule beteiligen sich an diesem unterhaltsamen Konzertabend und freuen sich über zalreiche Zuhörer!