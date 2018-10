Konzert im Rahmen von Licht der Hoffnung

Auf Erfolgskurs befindet sich die Pianistin Julia Hermanski, die bereits als Sechsjährige ihren ersten Auftritt hatte. Nun gastiert die heute 23-Jährige am Freitag, 30. November, um 19:30 Uhr in der Kreuzkirche Nürtingen. Auf dem Programm stehen Werke von Scarlatti, Liszt, Mozart und Rachmaninov.Das Konzert in der Nürtinger Kreuzkirche wird gesponsert von der Lutz-E. Adolf Stiftung für Hochbegabte, die musikalisch oder wissenschaftlich hochbegabte junge Menschen fördert. Die Einnahmen des Konzerts gehen direkt an Licht der Hoffnung.