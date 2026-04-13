Konzert im Stall

Klarinettenklänge im alten Farrenstall

Am 16. Mai 2026 wird die Kleinkunstbühne des „Alten Farrenstall“ in Faurndau erfüllt vom Klang der Klarinetten. Zum dritten Mal tritt das Klarinetten- Ensemble Clarinova Clarinets hier auf. Ab 18 Uhr präsentieren die sieben Musiker aus Göppingen klassische Melodien, sowie Film- und Musicalhits im Sound der Klarinette. Die Musiker des Ensembles, unter der Leitung von Jürgen Merkle, stammen alle aus Göppinger Musikvereinen. Die erst lockere Gemeinschaft wurde dann 2023 zu einem festen Ensemble. Seitdem spielen sie gemeinsam Konzerte in der Region. Die meist selbst geschriebenen Arrangements präsentieren die Werke in einem ganz eigenen Sound, der sie besonders zur Geltung bringt. Dabei zeigt sich immer wieder, wie vielseitig die Klarinette sein kann. Ob barocke Kirchenmusik, moderne Klassik, Jazz- Melodien oder Filmmusik, die Klarinette verleiht der Musik einen ganz eigenen Charakter.