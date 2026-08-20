Konzert im Wildbad: La Vida Breve

Das Projekt "La Vida Breve" bietet eine neue Interpretation ikonischer Werke aus dem Repertoire der klassischen Gitarre, neu arrangiert für Gitarre und Streichensemble.

Es ist eine musikalische Reise durch Spanien und Lateinamerika, geprägt von lebendigen Farben und dynamischen Rhythmen.

"La Vida Breve" wurde als musikalische Reise durch die Länder Lateinamerikas und Spaniens konzipiert und präsentiert einige der bedeutendsten Werke für

klassische Gitarre. Das Repertoire umfasst Kompositionen von Heitor Villa-Lobos, Leo Brouwer, Antonio Lauro, Isaac Albéniz, Joaquín Rodrigo und vielen anderen.