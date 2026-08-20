Konzert im Wildbad: Martina Trumpp „Glühende Leidenschaft“ - Mit Bohumir Stehlik, Klavier

Unter Titel „Glühende Leidenschaft“ erwartet die Besucher leidenschaftlicher Musik der Romantik für Violine und Klavier.

Mit musikalischer Leidenschaft und technischer Perfektion präsentieren die vielfach ausgezeichnete Violinistin Martina Trumpp und Bohumir Stehlik als ihr Partner am Klavier hochromantische Musik mit Meisterwerken von Camille Saint-Saens, Felix Mendelssohn, Pablo de Sarasate, Edvard Grieg und Anderen.