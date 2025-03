Freuen können Sie sich auf das Konzert des Orchesters des Musikverein Wäldenbronn e.V. in der Hohenkreuzkirche. Unter dem Titel Konzert in der Kirche knüpfen wir an die früheren Konzerte des Orchesters in den Kirchen des Esslinger Nordens an.

Mit einem vielseitigen Programm werden Welthits von Abba, Peter Gabriel bis hin zur Filmmusik von Harry Potter präsentiert. Auch kirchliche Musiktitel werden nicht zu kurz kommen.

Im Anschluss des Konzertes freuen sich die Musikerinnen und Musiker beim After-Concert-Umtrunk im angrenzenden Gemeindehaus mit den Gästen ins Gespräch zu kommen.

Preis

Der Eintritt ist frei, wir bitten um Spenden.