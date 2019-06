× Erweitern BigBand der Uni Hohenheim/Bastian Kratzke BigBand der Uni Hohenheim

Vom 10. Mai bis zum Oktober 2019 verwandelt sich das Remstal in einen unendlichen Garten. Auf einer Länge von 80 Kilometern wird ein ganzer Landschaftsraum für 164 Tage in Szene gesetzt. In dieser großartiken Kulisse lädt die BigBand der Uni Hohenheim zum Konzert „It’s passion!“ in Böbingen ein und versüßt den Besuchern den Sommerabend mit leidenschaftlichen BigBand-Sounds.

Samstag, 8. Juni 2019, 20:00 Uhr, Remstal Gartenschau, Rosensteinstraße, 73560 Böbingen an der Rems

Eintritt; 13 Euro Abendkasse, 10 Euro im Vorverkauf; Karten unter

https://remstal.de/veranstaltungen/detail/bigband-der-uni-hohenheim.html