Konzert J.azz S.pors Bach - timeless inspiring

"in between..." Musikalische Grenzgänge(r)
JazzTrio: Michael Spors, Sebastian Schuster, Felix Schrack
Orgel: Ulrich Walther
Info
Stadtkirche St. Martin Tauberbischofsheim St.-Lioba-Straße, 97941 Tauberbischofsheim
Konzerte & Live-Musik
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Stadtkirche St. Martin Tauberbischofsheim St.-Lioba-Straße, 97941 Tauberbischofsheim
"in between..." Musikalische Grenzgänge(r)
JazzTrio: Michael Spors, Sebastian Schuster, Felix Schrack
Orgel: Ulrich Walther
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