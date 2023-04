In Heubach haben Menschen aus 84 Nationen ihre Heimat gefunden – ein internationales Fest zeigt mit Kulinarik, verschiedenen Bands, Shows, Talkrunden etc. den Reichtum dieser Vielfalt auf. Auf fünf Bühnen in der Innenstadt verteilt erleben sie ein Straßenfest der besonderen Art mit tollen Bands an beiden Abenden.