Konzert Junger Kammerchor Ostwürttemberg

„Lichtblicke“ ist Überschrift und thematische Klammer im neuen Programm des Jungen Kammerchores Ostwürttemberg.

Im Sommerprojekt des Auswahlensembles präsentieren die begabten Sängerinnen und Sänger der Region und ihre musikalischen Chefs Maddalena Ernst und Thomas Bauer ein Programm mit weltlicher a-cappella-Chormusik aus Renaissance, Romantik und Moderne in drei Konzerten in Schwäbisch Gmünd, Heidenheim und Ellwangen.

Der Junge Kammerchor Ostwürttemberg steht seit seiner Gründung im Jahr 2005 für hochkarätige Chorkultur in ihrer reinsten Form: dem – in der Regel – unbegleiteten Chorsingen. Beheimatet in der Internationalen Musikschulakademie Schloss Kapfenburg arbeiten die Sängerinnen und Sänger – viele von ihnen sind seit Jahren im Chor, Neue sind stets willkommen - zweimal im Jahr in einer Arbeitswoche buchstäblich Tag und Nacht an den anspruchsvollen Programmen. In den anschließenden Konzerten in der Region wie auf Reisen in Deutschland oder ins europäische Ausland begeistert „der JKO“ sein Publikum und fungiert als Aushängeschild für die beiden Kreise Ostalbkreis und Kreis Heidenheim.

Das Sommerprojekt 2025, das sich der geistlichen Musik widmet, trägt den Titel „Lichtblicke“. In einer Welt, die oft von Dunkelheit, Unsicherheit und Herausforderungen geprägt ist, möchten die Chorleitungen Thomas Baur und Maddalena Ernst musikalisch aufzeigen, dass selbst in schwierigen Zeiten, der Blick auf Orientierung, Trost und Zuversicht nicht verloren geht. Dieses positive Prinzip wird im Programmverlauf vielfältig verarbeitet.

In „De profundis clamavi“ von Swider und von Janczak wird in einem Moment der Verzweiflung, die Selbstermächtigung und Hoffnung durch das Anrufen Gottes musikalisch verarbeitet.

Auch der zeitgenössische Komponist Levantis Gyöngyösi vertont den bekannten Text des Psalm 130. Der Kontrast von Männer- und Frauenstimmen und rhythmisch-dramatische Passagen stellen ein anklagendes Moment in den Mittelpunkt.

Auch von „Tristis est anima mea“ erklingen zwei Vertonungen. Poulenc, der unter der Leitung von Maddalena Ernst regelmäßig vom JKO aufgeführt wird, endet in seiner Komposition mit einem sphärisch ertönenden Schluss. Johann Kuhnau vertont in barocker Formalität das Lamento, das sich über tröstende Passagen zum strahlenden Schluss auflöst.

Wörtlich aufgegriffen wird das „Licht“-Motiv in „O lux beata trinitas“. Andrej Makor moduliert für die Klangfarben eines weichen Lichts von Es-Dur bis zum strahlenden Fis-Dur; das Licht wird nicht nur besungen, sondern lebt goldschimmernd in den Tönen. Schimmerndes Licht überschneidet sich bei Ko Matsushita hingegen mit kräftigen Fanfaren und schafft so im Kontrast und Zusammenspiel ein lebendiges, bewegtes Werk.

Das schimmernde Licht als Symbol für das Wiederfinden Gottes in der Natur vertont Charles Wood in „Hail gladdening light“, was etwas anachronistisch an doppelchörige Motetten von Mendelssohn erinnert. Mendelssohn selbst darf bei den Konzerten auch nicht fehlen, es erklingt der 22. Psalm „Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“.

Diese und viele weitere Stücke hören Sie bei den Konzerten des Jungen Kammerchors im September in der Region – sicher ein Lichtblick für alle Kultur- und Musikbegeisterten im Spätsommer!