Konzert & Kino auf dem Kunststückle Fellbach

Ab 19 Uhr gibt es ein sommerabendliches Konzert mit dem Blue Cotton Club. Felix Gerstner entführt das Publikum auf eine musikalische Reise entlang der Route 66 und des Highway 61. Auf dem Programm stehen eigene Songs und Covers von Größen wie Johnny Cash, Tom Waits, Muddy Waters und Neil Young. Let's go West! Ab 20.30 Uhr geht es weiter mit "Love me or leave me – Die besten internationalen Liebeskurzfilme". Das internationale low & no budget Kurzfilmfestival feiert sein 20-jähriges Jubiläum und präsentiert seine schönsten, lustigsten und erstaunlichsten Liebesfilme aus 22 Jahren. In zwei Programmen à 60 Minuten, mit einer kurzen Pause zum Küssen oder Trennen, sind rund 18 internationale Kurzfilme zu erleben.