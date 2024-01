„Sieh dir die Menschen an“ mit Chantal Jaquet und Marlen Hobrack

Unter dem Titel „Sie dir die Menschen an“ fragt das Kunstmuseum Stuttgart in seiner aktuellen Ausstellung nach dem neusachlichen Typenporträt, nach gesellschaftlichen Typenbildungen in der Weimarer Zeit. Viele der damaligen stereotypen Vorstellungen wirken bis in unsere Gegenwart. Zugleich schwingt im Typenportrait die berechtigte Frage nach der Herausbildung von Klassen und Milieus mit – und der stillschweigenden Macht ihrer Reproduktion. In der französischen und deutschsprachigen zeitgenössischen Literatur ist seit einigen Jahren eine neue Hinwendung zu Fragen der Wirksamkeit von Klasse und Herkunft zu beobachten. Im Literaturhaus kommen Chantal Jaquet und Marlen Hobrack zu diesen Fragen miteinander ins Gespräch. Chantal Jaquet ist Philosophin und Professorin für Philosophie an der Universität Sorbonne und fragt in ihrem Buch „zwischen den Klassen“ nach einer Theorie des sozialen Aufstiegs, danach, wie also das Durchschreiten von Klasse gefasst werden kann. Die Schriftstellerin und Kolumnistin Marlen Hobrack schreibt in ihrem Buch „Klassenbeste“ (2022) und in ihrem Romandebüt „Schrödingers Grrrl“, wie Herkunft unsere Leben prägt, Plätze zuweist, Zugänge verhindert und die Gesellschaft spalten kann.