Bubu’s French Night Feat. Pierre Lapprand

Nicolas Buvat lädt erneut den französischen Saxophonisten Pierre Lapprand auf die Bühne ein.

Die größten französischen Hits der Top 50 erklingen wieder im Bix Jazzclub, in einer Mischung von Disco, Jazz, Rock und New Wave. Willkommen zurück in Frankreich, in der verrückten Zeit der Siebziger-, Achtziger- und Neunzigerjahre.

Pierre Lapprand versucht immer mit Hilfe seines Saxophons den Horizont zu überschreiten. Nach seinem Abschluss im CNSMDP (Conservatoire National Supérieur de Paris) im Jahr 2019, machte sich Pierre Lapprand einen großen Namen in der französischen Jazzszene als Sideman wie als Bandleader.

Besetzung : Pierre Lapprand (sax+fx), Nicolas “Bubu” Buvat (b), Lukas Wögler (sax+fx), Sebastian Minet (g), Felix Eckenfelder (dr)