Der Roman „Rauschen und Rumoren der Welt“ von Belinda Cannone (dt. v. Tobias Scheffel und Claudia Steinitz) geht der Frage nach, wo ist mein Platz in der Welt, wenn ich nicht der Norm entspreche? Und – wie kann die große Kakophonie, das lärmende Chaos unserer grausamen, nur von Gier gezeichneten Realität dennoch zu einer Befriedung, zu einer Ordnung des Wunderbaren, des großen Schweigens finden? Meisterlich hält dabei die Komponistin Jaumette die Fäden in der Hand, sie macht den von Hyperakusis befallenen Jodel nicht nach ihrem Körper, sondern ihren Kompositionen süchtig.

Belinda Cannone tritt an diesem Abend in einen Dialog mit Virginie Déjos über Musik, Literatur und Sinnlichkeit. Außerdem wird Virginie Déjos den Abend musikalisch begleiten.

Belinda Cannone, Essayistin und Musiktheoretikerin, von sizilianisch-korsischen Eltern 1958 in Tunesien geboren, als französische Autorin zum „Chevalier de la Légion d’Honneur“ ernannt, hat zahlreiche Romane verfasst. Sie ist eine gewichtige Stimme in der internationalen Feminismusdebatte; ihre Essays „L’écriture du désir“ und „Le sentiment d’imposture“ wurden mit bedeutenden Preisen ausgezeichnet.

Virginie Déjos, Pianistin und Dirigentin, studierte Klavier bei Evgeny Mogilevsky am Königlichen Konservatorium in Brüssel und anschließend folgte ein Dirigierstudium an der Ecole Normale de Musique de Paris. Parallel promovierte sie an der Pariser Sorbonne. Virginie Déjos ist u.a. Preisträgerin des internationalen Skrjabin-Wettbewerbs und des Klavierwettbewerbs der Île de France. Als Dirigentin arbeitete Virginie Déjos u.a. mit dem Chœur Harmonia sowie mit dem Orchestre Lyrique de Paris zusammen und leitete die Uraufführung des Requiems von Rémi Guillard. Von 2019 bis September 2023 war Virginie Déjos Solorepetitorin an der Staatsoper Stuttgart. Zur neuen Spielzeit wechselte sie als Chorleiterin an das Theater Heidelberg. Mit dem Institut français veranstaltete sie zuletzt den Konzertzyklus „Fantaisies nocturnes am Berliner Platz“.