Konzert: Klavierrecital

Sara Cianciullo - Klavier.

Die junge italienische Pianistin Sara Ciancullo präsentiert ein außergewöhnlich vielseitiges und spannendes Programm mit Kompositionen von Domenico Scarlatti bis hin zu Werken von Johannes Brahms und Frederic Chopin.

Sara Cianciullo schloss ihr Klavierstudium im Fach Klaviersolo in der Klasse von Carlo Alessandro Lapegna am Concervatorium Domenco Cimarosa mit Summa cum Laude ab. Ihr virtuoses, technisch fabelhaftes Spiel, ihre musikalische Kompetenz und Konsequenz prädestiniert sie für ein großes Repertoire, dass sie auch in diesem Konzert präsentiert.

Zwei Sonaten von Domenico Scarlatti, Ludwig van Beethovens Sonate op.31 n.2 „La Tempesta“, Vier Balladen op.10 von Johannes Brahms und Notturni n.10 von Frederic Chopin.

Kartenreservierung Tel: 07933 7003236