Konzert: Klezmer meets Panflute - Mischpoke meets Hannah Schlubeck

Die in Wuppertal geborene Panflötenvirtuosin Hannah Schlubeck stellt die rumänische Panflöte in immer wieder neuen musikalischen Kontext.

Bei dem Programm "Mischpoke meets PANflute", hat sie sich mit einem Klezmer-Ensemble der Extraklasse zusammengetan. Die Fusion aus Klezmer, rumänischer Musik, Jazz-Elementen, eigenen Arrangements und Melodien aller Mitglieder des "fusionierten Ensembles" verspricht ein außerordentliches Konzerterlebnis.

Mischpoke ist eine Hamburger Klezmerband, die sich inzwischen ein europaweites Publikum erspielt hat. Und wer die spannungsgeladene Performance dieser fünf Künstlerpersönlichkeiten erlebt, der spürt überdeutlich: Diese Band hat ihren eigenen Sound gefunden: „Klezmer High Life“.

Dieser Sound setzt sich auch im neuen und sechsten Album fort, an dem die Band derzeit arbeitet. Da trifft Klezmer auf Tango, Weltmusik auf Jazz, Eigenkomposition auf Tradition, neue Texte auf das Hier und Jetzt. In jedem Fall aber trifft das Publikum auf diese mitreißende Live-Energie, die Herz und Hüfte zum Schwingen bringt.