Konzert: Klezmerformation Jontef

In majn harzn brent a fajer

Am 27. September 2025 ist die Tübinger Klezmerformation Jontef mit ihrem Programm „In majn harzn brent a fajer“ in der Lukaskirche zu Gast. Freuen Sie sich auf einen Abend mit jüdischer Musik und Poesie.

Jontef verbindet traditionelle Klezmerklänge mit modernen Arrangements und schafft so eine einzigartige Atmosphäre.

Erleben Sie einen Abend voller emotionaler Tiefe und kultureller Vielfalt!

Der Eintritt ist frei - auf Spendenbasis!

Wir freuen uns auf Sie!