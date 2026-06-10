Konzert // Leeroy Stagger & Band (CAN)

Der kanadische Singer-Songwriter Leeroy Stagger zählt seit Jahren zu den prägenden Stimmen der nordamerikanischen Americana- und Roots-Rock-Szene, bekommt laufend einschlägige Auszeichnungen und erfreut sich allgemein höchster Beliebtheit und Anerkennung - weit über die Landesgrenzen hinaus, besonders auch in Europa, wo seine Alben seit längerem regelmäßig auf dem für solche Musik prädestinierten Blue Rose-Label erscheinen.