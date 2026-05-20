Konzert: LEFT LANE CRUISERS

Duo aus Indiana mit einem wilden Mix aus Hoodoo-Garage-Blues und Hillbilly-Punk

Seit 2004 hat das Duo aus dem mittleren Westen der USA zwölf Alben veröffentlicht – fast alle auf dem Label, bei dem ebenfalls JAMES LEG von den BLACK DIAMOND HEAVIES unter Vertrag steht und wo die BLACK KEYS seinerzeit ihr Debüt veröffentlicht haben. Doch wem letztere heutzutage zu seicht sind, wer sich mehr dreckigen Charme wünscht, der wird bei dieser „Two-Man-Band“ – die nun erstmalig in Stuttgart zu erleben sein wird – und ihremwilden Mix aus Hoodoo-Garage-Blues und Hillbilly-Punk voll auf seine Kosten kommen. Hier sind zwei weiße Jungs am Werk, die nicht nur Jim Beam und Pabst Blue Ribbon, sondern auch den North Mississippi Hill Country Blues von Meistern wie R.L. BURNSIDE mit der Muttermilch aufgesogen zu haben scheinen und die auch auf ihrem jüngsten Werk „Bayport BBQ Blues“ wieder ein berauschendes Feuerwerk für die Hausparty, das Barbecue im Hinterhof oder den gepflegten Juke-Joint-Abend zünden.Müssen wir erwähnen, dass die hochenergetische „Dirty Blues Explosion“ der beiden allen Freunden der JON SPENCER BLUES EXPLOSION ziemlich gut gefallen dürfte?