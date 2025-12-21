Konzert-Lesung: "Wirklich, wir leben in finsteren Zeiten"

Wirklich, wir leben in finsteren Zeiten“ – Nie wieder 33: Ein musikalisch-literarisches Programm zwischen gestern und heute.

Mit Bert Brechts Gedicht „An die Nachgeborenen“ erinnert der Dichter aus dem Exil an das Versagen des Widerstands gegen den aufkommenden Faschismus, benennt die faschistischen Verbrechen und richtet seine Worte an zukünftige Generationen.

Dieses Gedicht dient als Leitfaden für unser abendfüllendes Programm zum 90. Jahrestag der faschistischen Machtübertragung, mit Liedern und Texten von Bert Brecht, Hanns Eisler, Klaus Mann, Rose Ausländer, Konstantin Wecker, Theodor Kramer, Esther Bejarano u.a. sowie aktuellen eigenen Songs.

Ein gemeinsames Programm von ewo (Bernhard Köhler, Joachim Romeis) und der Schauspielerin Bettina Franke.