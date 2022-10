Konzert Máire Breatnach und Thomas Loefke

Máire Breatnach, Irlands bekannteste Geigerin, ist eine musikalische Geschichtenerzählerin, eine moderne Vertreterin der keltischen Bardenzunft. Die Lieder der Riverdance-Geigerin sind die großen traditionellen Liebeslieder Irlands, natürlich in gälischer Sprache. Ihre packenden Tanz-Kompositionen sind längst eingegangen in den Schatz des traditionellen Repertoires der irischen Folkmusik. Die Kompositionen des Harfenisten Thomas Loefke sind ein weiterer Schwerpunkt in diesem Duo-Programm, das geprägt ist von der ungebrochenen musikalischen Tradition Irlands, von packenden Geschichten, starken Gefühlen und überbordender Lebensfreude.

Karten gibt es beim i-Punkt Fellbach, Marktplatz 2, 70734 Fellbach, Telefon 0711 580058.