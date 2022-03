Di grine Kusine in Amerike

Jiddische Lieder vom neuen und alten Kontinent.

In dem Programm „Vot ken ju makh, es is Amerike“ stellte die Gruppe Maseltov die Auswanderungswellen von Europa nach Amerika ganz sinnfällig dar.

Wie hat sich nun – in Amerika angekommen – das jüdische Leben und Arbeiten dort entwickelt? Was wurde aus der großen osteuropäischen Armut und dem Hunger in Amerika?

Wie es dem Tellerwäscher ging, wird überdeutlich in dem Lied „Der Dishwasher“: „Ikh wash far a trukn shtikl broyt“! Keine Rede von der Traumkarriere des Tellerwäschers zum Millionär! In dem temperamentvollen Titelsong „Di grine Kusine“ von Herman Yablokoff ist von einer solchen Traumkarriere ebenfalls keine Rede: Sie klebte bis zuletzt Tüten für einen Hungerlohn!

Die jiddische Kulturszene setzte sich aber auch in Amerika durch: „Lebedik un freylakh“ von Abe Schwartz´s Orchestra wird zu hören sein und der Titelsong aus dem Musical „Esterke“ von Sholom Secunda. Und mit Leonhard Cohens „Haleluje“ in der jiddischen Fassung findet auch ein Lied aus der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts Eingang in das breit aufgestellte neue Programm von Maseltov.

Es spielt die Gruppe Maseltov mit Johannes Köstler – Akkordeon, Burkhard Eulberg – Klarinette und Gitarre, Uli Schmidt-Haase – Kontrabass, und Werner Wilms – Geige und Bratsche. Und selbstverständlich singen sie alle.