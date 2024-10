Konzert: "Misa a Buenos Aires" von Martín Palmeri

Die "Misa a Buenos Aires", auch als "Misa Tango" bekannt, ist eine Messvertonung des argentinischen Komponisten Martín Palmeri im Stil des Tango Nuevo. Das Werk wurde zwischen September 1995 und April 1996 komponiert und am 17. August 1996 in Buenos Aires uraufgeführt. In dem Werk verbindet der Komponist Stilelemente verschiedener Kulturkreise: Melodisch und rhythmisch ist das Werk dem Tango Nuevo und dem Vorbild Astor Piazzollas verpflichtet, bedient sich aber gleichzeitig an der Formensprache der kirchenmusikalischen Tradition. Der Komponist Martín Palmeri übernimmt selbst den Klavierpart seiner "Misa a Buenos Aires". Neben der "Misa Tango" kommt auch ein neues Werk des Komponisten zur Uraufführung: "El Llamado" (Der Schrei).

Das Konzert bildet den Abschluss einer groß angelegten Kooperation der Kantorei Fellbach unter ihrem Leiter Manuel Knoll mit dem Schweizer Verein "L'Arte del Sono" und dem Chor und Orchester "Alfonsina" unter der Leitung von Esther Haarbeck.