Konzert mit »AULA KID« & »Melody la la«

AULA KID (Schwäbisch Hall): Sebastian Hillnhütter (Gesang, Gitarre und Keyboard), Matthis Schwarz (Bass), Jonathan Pauli (Schlagzeug) & Jo Waiditschka (Gitarre)

Der erste Auftritt vor öffentlichem Publikum, doch längst nicht der erste Auftritt der einzelnen Bandmitglieder. Vielen von euch dürften diese Namen und Gesichter aus Schwäbisch Hall bekannt sein. Sie präsentieren eine erste Auswahl an Songs der neuen Band AULA KID, welche nun zum Teil auch im Studio aufgenommen wurden und ebenfalls bald veröffentlicht werden. Mal grungig und rau, mal punkig und nach vorne, dann wieder beinahe balladesk oder ganz klassisch Indie. Mal tanzbar wild, mal ruhig melancholisch. Mal eingängig, mal mit großer Freude am Ungewöhnlichen. Überraschende Harmonien treffen auf Taktwechsel, brachiale Gitarren auf zartes Piano. Pop? Auf keinen Fall. Aber eben auch keine Angst davor. AULA KID geht es nicht darum, noch einmal die Jugend nachzuspielen und schon gar nicht darum, den Indierock neu zu erfinden. Die vier wissen ziemlich genau, dass die Welt nicht auf sie gewartet hat. Umso mehr Spaß macht es ihnen, diese mit Musik trotzdem für ein paar Minuten auf den Kopf zu stellen. Die Suche nach dem musikalischen Stil findet sich auch in den Texten wieder: Es geht um innere und äußere Freiheit, das Ringen um Nähe und Distanz, die Suche nach dem Platz im Leben zwischen menschlicher Verbundenheit und gesellschaftlichem Wettbewerb. Die Songs erzählen davon nicht mit großen Antworten, sondern eher mit offenen Fragen – rau, brüchig und unperfekt.

Melody la la (Stuttgart): Katharina Puscher (Gesang), Manuel Dachner (Schlagzeug), Matthias Peissner (Gitarre), Marzell Ruepp (Bass) & Sascha Seidel (Synthesizer und Klavier)

Die Stuttgarter Band, kreiert eine schicke Mischung aus Indie-, Disco- und elektronischer Musik. Die charakteristischen, eingängigen Melodien der sanften Stimme von Sängerin Katharina verschmelzen mit Synthie-Layern, Gitarrenriffs und treibenden Beats. Die Band veröffentlichte in ihrem knapp 20-jährigen Bestehen konstant neue Singles – zuletzt im Jahr 2026 die Single “Arrow”, in der gekonnt atmosphärisch das Gefühl beschrieben wird, von jemandem getroffen bzw. aus der eigenen Bahn gebracht zu werden.

Aftershowparty nach dem Konzert im Kneipenkollektiv nebenan

Einlass: 20 Uhr