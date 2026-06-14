Konzert mit „NIX WI RAUs“

Gefühlvolle, handgemachte Musik zum Wohlfühlen.

Wollt Ihr Euch einen wohligen, entspannten Abend mit guter Musik machen? Dann kommt in dieses Konzert. Im Rahmen ihrer „Gerade Jetzt“-Tour 2026 spielt die Reutlinger Band NIX WIE RAUs im tollen Ambiente unserer Entringer Zehntscheuer.

Das Quartett mit 40 Jahren Musikerfahrung verspricht dem Publikum einen entspannten Abend mit viel Gefühl. Sie zelebrieren handgemachte Musik zum Zurücklehnen, Lächeln und Mitfühlen. Schubladenfrei irgendwo zwischen Blues, Jazz, Folk, Rock, Soul. Mit authentischen, eigenen Texten mitten aus dem Leben. In Deutsch und Englisch.

Der Eintritt „auf leisen Hut“ soll auch Leute mit weniger Budget ansprechen. Bringt Eure Lieblingsmenschen mit und verbringt mit uns einen schönen Abend Ganz ohne Hektik. Ganz mit Musik.