Konzert mit Amy Lungu und Band

Mit dem Album „FAVORITES“ präsentiert Amy Lungu mit ihrer Band bestehend aus Ruth Sabadino am Saxophon, Christoph Weinhart am Klavier und Christoph Sabadino am Schlagzeug ein neues Klangerlebnis. Die klassisch studierte Violinistin hat für sich eine neue Welt der Improvisation im Pop/Rock und Jazz entdeckt und konnte mit dem neuen Album viele Zuhörer gewinnen und begeistern.

Lassen Sie sich auf eine musikalische Reise mit Songs wie New York New York, One Moment in Time, Hello, Eye of the Tiger, Unchain my Heart, Summertime als Instrumentalversion mit einer besonderen Interpretation ein.

Seit 2012 ist Ana-Maria Lungu Geschäftsführerin und künstlerische Leiterin des Kulturvereins Schloss Assumstadt und hat dort ihre eigene Kulturreihe etabliert.