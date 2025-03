Konzert mit An Erminig | TRUG *

Trug´ - Jubiläumsprogramm 50 Jahre AN ERMINIG

Die ‚Hermeline‘ werden 50: ein halbes Jahrhundert musikalische Botschafter der Bretagne (dem keltischen Teil von Frankreich am Atlantik) vor allem im deutschsprachigen Raum, aber auch in Europa zwischen Dänemark und Italien! Diesen besonderen Anlass feiern wir, die saarländisch-lothringische Weltmusikformation mit einem Jubiläumsprogramm: sowohl als Rückblick auf unsere Bandgeschichte als auch als Hommage an die Musikerinnen und Musiker der Bretagne und anderer keltischer Regionen, die uns von Anfang an unterstützt und geprägt haben.

Der Titel des Programms Trug´ - Abkürzung von Trugarez (bret. Danke) – steht für den Dank an unsere Freunde und Lehrer in der Bretagne, sowie an die Veranstalter*innen, die uns die vielen Jahre die Möglichkeit geboten haben, unsere Musik in Konzerten zu präsentieren. Mit ‚Trug‘ präsentieren wir unsere markanten Titel der letzten 50 Jahre aber auch Lieder und Tänze, die uns in besonderer Weise mit unseren Vorbildern und Wegbegleitern verbinden. Die Titel ergänzen wir durch Anekdoten und Geschichten, mit denen wir dem Publikum unsere Begeisterung für diese besondere Region und ihre Kultur vermitteln möchten. Trug´ ist die Freude über den runden Bandgeburtstag, die wir mit unserem Publikum teilen, das uns über die lange Zeit die Treue gehalten hat und die musikalische Entdeckungsreise durch diese vielen Jahre. 50 und kein bisschen leise – auf in das zweite halbe Jahrhundert!

Barbara Gerdes: keltische Harfe, Bombarden, Flöten

Andreas Derow: Gesang, schottischer Dudelsack, Geige, Akkordeons, Drehleier

Hans Martin Derow: Gitarre, irische Bouzouky, Akkordeon, Gesang