Konzert mit Anne Haigis "Carry on - Songs für immer" im Wir-Garten

In ihrem aktuellen Programm "Carry on" wird auch viel Deutschsprachiges zu hören sein, zum Beispiel ihr erster Hit "Freundin", den sie damals überhaupt nicht mochte.

Zumal er sie in die ZDF Hitparade katapultierte, was für sie, die Rockröhre, eine absolute Schmach darstellte, so Anne Haigis augenzwinkernd. Heute hat sie Frieden mit dem Song geschlossen. Weiß sie doch, dass in den 80ern gerade dieses Lied zur ausgelassenen Freundinnen-Hymne avancierte.

Zu vielen Songs legt die Künstlerin Hintergründe offen, die beim Publikum ein "Aha" und "Ach, so war das" auslösen. In "Um dich doch zu bewahr´n" wird die ganz persönliche Geschichte über und mit ihrem Entdecker und Förderer erzählt, den kürzlich verstorbenen Ausnahmemusiker Wolfgang Dauner. Oder die moderne Romeo & Julia Story, die mit "Carry on" untrennbar verbunden ist. Eigens von Franz Benton als Duett mit und für Anne Haigis geschrieben, wollten die konkurrierenden Plattenlabel der beiden das Sangespaar nicht zusammenkommen lassen - zumindest nicht im produzierten Video.

Bei Publikumslieblingen, wie "Kind der Sterne", "Geheime Zeichen" und "Haut für Haut" spiegeln sich Erinnerungen und Gemeinsamkeiten auf den Gesichtern der Zuhörer/innen wieder. Ein magisches Band, das verbindet - weit über das Konzert hinaus.

Mühelos schlägt sie Brücken von US-Soutern Rock über Blues bis hin zu Gospel und Folk - Genres, mit denen Anne sich von jeher tief verwurzelt fühlt. Mit dem ihr eigenen Herzblut erschafft sie bewegende, atemberaubende Momente, etwa, wenn sie mit hemmungsloser Offenheit für "Waltzing Matilda" ihr Innerstes nach außen kehrt.