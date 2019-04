Konzert mit Astrid North & Band

Die "Leading Lady der hiesigen Soulszene", wie der Spiegel Astrid North bezeichnete, hat vor mehr als drei Jahren ihr Solo-Debüt "North" mit großem Erfolg bei ODEON vorgestellt. Die NWZ schrieb: "Sympathie, Bescheidenheit und eine große Soulstimme - das zeichnet Astrid North aus. Mit ihren Musikern Illay Chester und Benny Glass spielte sie bei Odeon ein fantastisches Konzert." Astrid North veröffentlichte im September 2016 ihr zweites Solo-Album mit dem bedeutenden Titel "Precious Ruby". Ein paar weitere Schritte sind getan, auf ihrer suche, auf ihrer Reise in die musikalische Unabhängigkeit. Ihr erstes Solo-Album "North" erschien 2012 und ist ein unbeschreibliches Kleinod, das treffend als "hinreißen kantig" beschrieben wurde "Precious Ruby" geht neue Wege, entdeckt neue Facetten, einen anderen Sound, ein anderes Gefühl - ist eine andere Ära. Was bleibt ist: Intimität. Roughness. Erdigkeit. Ehrlichkeit. Die Gewichtung hat sich leicht verschoben - etwas weniger rough und erdig trifft es uns mit noch größerer Intimität und Ehrlichkeit. Ihre Kindheit verbrachte Astrid North mit Reisen zwischen ihrer Geburtsstadt Berlin und ihrer Familie in Houston. Sie lebte dort überwiegend bei ihrer Großmutter Ruby, die mit dem aktuellen Album besonders gewürdigt wird. Die Zeit in den USA hat die künstlerische Entwicklung Astrids entscheidend geprägt. Die Erinnerungen an viel Musik, Sing- und Tanzbattles verstärkte ihren Wunsch Musikerin zu werden. 1992 gründete sie mit B.La und Tex Super die Band Cultured Pearls. Ihre Songs wurden zu Radio-Hits und die Band tourte jahrelang erfolgreich. Nach zehn erfolgreichen Jahren trennten sich Cultured Pearls. Der Wunsch nach Freiheit und Eigenständigkeit war groß und 2004 begann sie ihre Solo-Karriere.