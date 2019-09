Konzert mit Balto

Balto ist eine Indie Alternativrock Band aus den Staaten und wir freuen uns sie erstmals in der 7180 Bar begrüßen zu können.

Über die Zeit hat sich Balto von einem Songwriting Projekt zu einer Band entwickelt, die einen feuchtfröhlich, schwadronierenden Stil des amerikanischen Rock'n'Roll vertritt. Verankert irgendwo zwischen Motown, Big Star, Plastic Ono Bandera Lennon, und Jackson Browne. Ihre interaktiven Bühnenauftritte wurden mit den feurigen Indie Rockern My Morning Jacket und Wilco verglichen. Die in Seattle ansässige Kuratoren Artist Home beschreiben Strangers (2017) als "eine Verstrickung von wunderbaren vertrackten Gefühlen, eingehüllt in wohlig bekannte Klänge, doch voller Soul und winzigen Details, die der Musik etwas Magische geben." Sie beschreiben Sheron weiter als "Geschichtenerzähler mit dem Herzen eines zeitgenössischen Dichters Eduard des VII. - voller Romantik und scharfer Beobachtungen, wissendem Humor und dem ein oder anderen Glas Whiskey."

2017 tourt die Band durchgehend als Vorband für Blind Pilot, the Current Swell, the Donkeys und Communist Daughter. Sheron wird im Herbst 2017 nach Russland zurückkehren und danach seine Songs im Februar & März 2018 auch erstmals nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz bringen um die europäische Veröffentlichung der Deluxe Edition seines Albums Strangers' zu feiern.