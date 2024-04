Konzert mit "The Walltones" - Music is Therapy

Begleitveranstaltung zur Ausstellung: "SMART - Das Unmögliche möglich machen" – Ausstellung der Kunstwerkstatt von der Kraichgau-Werkstatt Sinsheim

Was als Musikhauskreis begonnen hat, wurde mit der Zeit zu einer Musiktherapiegruppe. Probleme des Tages wurden besprochen und dann mit coolen Rhythmen, Wein und Bier heruntergespült. Es wurde gelacht, bis die Tränen liefen, was besser war als den Kopf hängen zu lassen. Deutlich wird man in den Musikstücken diese Abende wiederfinden. Es kann natürlich auch vorkommen, dass bei musikalischen Differenzen, erst einmal ein Stuhlkreis gebildet werden muss. An diesem Nachmittag kann einfach alles passieren. Kurios sind auch die Instrumente der Bandmitglieder. Neben Akustischen Gitarren, Bass und Schlagzeug, kommen auch Akkordion, Mandoline und eine Geige, die erst vor vier Monaten angeschafft wurde, zum Einsatz. Lassen Sie sich überraschen.