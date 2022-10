Konzert mit BLAQROCK

Die Gruppe aus Chicago besteht aus Sänger Gardner McFadden III, Gitarrist Myles Bacon, Bassist Austen Goebel und Schlagzeuger Danny Delgado.

Blaqrock spielt eine Variante von Alternative Rock, bei der harte Gitarren und Funk zusammentreffen. Crossover ist aber nur ein Weg unter vielen, die sie gehen. Um Genregrenzen schert man sich dabei eh nicht. Rage Against The Machine, Linkin Park, N.E.R.D und BROCKHAMPTON bis hin zu Guns N' Roses, Thundercat, The Mars Volta und J Dilla spiegeln die Einflüsse von Blaqrock wider. Freund*innen von Rock der härteren Gangart und von energiegeladenen Auftritten sollten sich den Termin mit Blaqrock unbedingt vormerken.

SUPPORT: K.R.H.S.

K.R.H.S. ist die Kurzform für „Kommando Rückhandschelle“. Zugegebenermaßen sorgt der Name anfänglich für eine Mischung aus ratlosem Kopfschütteln und Schmunzeln. Ursprünglich als Deutschpunk-Projekt gestartet, ist K.R.H.S. rasch zu einer wuchtigen Walze aus punklastigem Hardcore mit deutschen Rapvocals gewachsen. Die Inhalte der Songs sind genauso bitter und ernst, wie das tägliche Überleben in einer durch Kapitalismus gesteuerten Welt der Egoisten. Dennoch wird kein hoffnungsloses Szenario gemalt, sondern an die Kraft eines jeden Menschen appelliert, Veränderungen anstoßen zu können.

Die fünfköpfge Band um Frontmann „Pharm“ hat eine klare Message: Soziale Missstände direkt und unbequem aussprechen, den Ungehörten eine laute Stimme geben und verbale Rückhandschellen an das eigene Mindset austeilen - über alle Grenzen und mentale Hürden hinweg.

Der Sound von K.R.H.S. ist eine Mischung aus metallischen Riffs mit schnellen Skatepunk-Elementen, harten und peitschenden Raps, groovenden Drums und melodischen Refrains. Ein Schmelztiegel diverser Stilrichtungen, die gemeinsam absolut Sinn ergeben.

Mit der am 18. März 2022 erscheinenden Debut-EP „Feuerstarter“ setzen K.R.H.S. ein klares Statement: Gegen Faschismus, gegen Krieg und gegen Diskriminierung. Die drei Songs sollen aufwecken und zum Nachdenken über die eigene Rolle in einem ungerechten System anregen.