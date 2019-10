Konzert mit Café Sehnsucht

Auf Einladung des Vereins „die Schul. Gedenkstätte Synagoge Wenkheim“ gastiert das Chanson-Duo „Cafe Sehnsucht“ am 8. November, dem Jahrestag der Reichsprogrome 1938, im Betsaal der ehemaligen Synagoge in Wenkheim. Unter dem Motto „Geliebt – gelacht – gelitten. Hommage an vergessene jüdische Künstler“ gestaltet das Duo einen Chanson-Abend als Erinnerung an Künstler der Weimarer Republik. Mit Gesang und Gedichten sollen verschiedene Werke jüdischer Künstler in Erinnerung gebracht werden und einen Umriss der damaligen Lebensumstände aufzeigen. Die Nationalsozialisten konnten den Künstlern die Arbeit entziehen, ihnen durch Drangsal die Würde nehmen, sie vertreiben und ermorden. Was sie nicht schafften, das ist den je individuellen Beitrag zur Kultur unseres Volkes ganz auszulöschen. Viele ihrer Evergreens, Schlager, Gedichte, Romane und Chansons sind unsterblich und sollten heute wiederentdeckt und als Schatz gehütet werden. Gemeinsames Erinnern – Grundlage für gemeinsames Leben!Unter diesem Motto lädt der Verein – gemeinsam mit der Gemeinde Werbach und dem DGB vor dem Konzert um 18.45 Uhr zu einem Gedenken am Wenkheimer Mahnmal der nach Gurs deportierten jüdischen Mitbürger ein. Weba/dieschul