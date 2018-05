Konzert mit "Charly Antolini's Swing Explosion"

Der Schweizer Schlagzeuger Charly Antolini (81) gilt als einer der besten Jazzdrummer der Welt.

Er hat mit zahlreichen Stars wie Sidney Bechet, Jimmy Giuffre, Baden Powell und Lionel Hampton gespielt.

Charly spielte außerdem 5 Jahre in der Bigband von Erwin Lehn SDR, über 10 Jahre in der ZDF Bigband von Max Greger und ca.3 Jahre in der Bigband von Kurt Edelhagen beim WDR.

Dies ist eine Bandbesetzung mit 5 professionellen Musikern der europäischen Jazz-Szene, die Charly Antolini selbst ausgewählt hat.

Es ist sein lang gehegter Wunsch gewesen, eine Band zusammen zu stellen, die im perfekten Swing-Stil all die weltbekannten Stücke aus der blühenden Zeit der Swing Ära spielen kann.

Zu erwähnen wäre noch, dass Charly Antolini seit über 60 Jahren als professioneller Drummer tätig ist.

Bei dem Konzert zupft den Bass der beliebte Weinsberger Bassist Jan Jankeje.

Besetzung:

Charly Antolini - Drums/Bandleader (CH),Bernhard Ullrich - Klarinette (BRD)Thilo Wagner - Piano (BRD)Jan Jankeje - Kontrabassass (SK/ BRD/Weinsberg!!)Dizzy Krisch - Vibes (BRD)