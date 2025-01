Konzert mit Charmin Carmen

“A German indie rock kapelle est. 1996 who plays a charmin´ mixture of punk, country, pop and rock n roll with an ironic twinkle of all these rock´n´roll clichés”

Seit mittlerweile mehr als 25 Jahren ist es der Band CHARMIN´CARMEN ein großes Anliegen, ihr Publikum mit allen Sinnen anzusprechen und ihm einen bunten Strauß an optischen und musikalischen Eindrücken zu überreichen. Frei nach dem Motto: „dass Rock’ n’ Roll dann am besten gelingt, wenn er seine eigenen Klischees aufrichtig und ehrerbietig bedient“, zeichnen sich die Auftritte durch ein gehöriges Maß an Selbstironie aus. Die charmanten Herren verstehen es, den Spaß an ihrem eigenen Tun auf ihre Zuhörerschaft zu übertragen und somit verlässlich für ausgelassene Stimmung im Publikum zu sorgen.

Mit im Gepäck - charmin´rockin´beats aus den vergangenen 25 Jahren Bandbestehen plus brandneue Songs vom bald erscheinenden neuen Album STEADY COMPANIONS.

Auf Platte unersetzlich, live unvergesslich.

Welcome back in the Indiedisco!