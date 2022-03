Konzert mit Three for Silver (USA)

Für Viele waren Sie das Konzerthighlight im Jahre 2019 und nun ist das Trio three for silvet aus Portland wieder in der 7180 Bar zu Gast.

Three For Silver spielenatmosphärischern fast schon pastoralen Doom-Folk, der mit einer ganz eigenen, enervierenden Energie lebendig macht, nur um wieder sanft zu berauschen. Die Band um Lucas Warford und Willo Sertain sind dabei mindestens genauso unruhig und auf jeden Fall genauso viel unterwegs wie der Mond selbst.

Seit fast zehn Jahren touren die Beiden, begleitet von wechselnden, dritten Gast-Musikern, durch die Welt und fesseln mit ihrem musikalischen Mosaik aus Folk, Mystik und Rock. Genau dieses, eigentlich inkompatible Arrangement sich ausschließender Elemente, entfaltet dann seinen Charme wuchtig, ganzheitlich und unwiderruflich.

Three for silvet vereinen Elemente von Tom Waits oder Nick Cave mit einer Brise Balkan – Pop. Dabei findet die die Band eine ganz eigene musikalische Mischung, die ihresgleichen sucht. Das Trio schafft es in einer minimalen Besetzung großen Klang zu erzeugen und dabei das Publikum mit Leichtigkeit zum Tanzen zu bringen. Genauso wird es an diesem Abend auch Euch gehen.