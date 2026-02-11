Konzert mit Consortium Vocale

Im Frühjahr, wenn die Tage noch kurz und die Nächte scheinbar endlos lang sind, in diesen nebligen Stunden zwischen Tag und Nacht erwachen Geschichten zum Leben.

Vielleicht wissen Sie, welche Geschichten wir meinen? Die, die Sie erzählt bekommen haben, als Sie noch ein Kind waren. Die Sie sich gemerkt haben und die Sie vergessen haben. Die, die Sie gefreut haben und auch die, die Sie verängstigt haben. Von Göttern, Feen und Dämonen, von Trauer, Versöhnung, Geborgenheit und Träumen.

Diese Geschichten möchten wir Ihnen noch einmal erzählen, dieses Mal auf eine bisher unbekannte Weise. Wir gehen auf Reisen in die Traumwelten der Erzählungen. Kommen Sie mit?

Begleitet von Marite Männi am Klavier und unter der Leitung von Julia Lerner.