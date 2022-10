Konzert mit Dad Horse Exp

Die 4 köpfige Band bietet schrägen Gospel Country Americana der Extraklasse an.

Diese Band hat ihre Wurzeln im Oldtime-Gospel der Carter Family, bei Washington Phillips oder Arizona Dranes, und bei den Müttern und Vätern des Bluegrass; bei Lester Flatt, Bill Monroe oder Earl Scruggs, jenen raubeinigen Recken, die mit ihren von Wind und Wetter gegerbten Gitarren, Fiddeln, Mandolinen und Banjos das Great American Songbook unter ihre Landsleute brachten. Natürlich kennt die heute so gut wie niemand mehr, weil man ja schon froh sein kann, wenn noch ein paar Leute wissen, wer Hank Williams und Woody Guthrie waren. Aber sie alle, das ist sicher, hätten ihn geliebt, diesen seltsamen Dad Horse Ottn aus dem noch seltsameren Bremen, so wie er sie schon immer geliebt hat und doch erst mit 39 Jahren den Mut fand, dieser Liebe zu folgen, sein bisheriges Leben hinter sich zu lassen und mit einem Tenor-Banjo um die Welt zu ziehen und ihr seine ganz eigene, ins Surreale verdrehte Version des Gospel zu bringen. Und genau wie seine Vorbilder beschäftigte sich Ottn in seinen Songs mit dem Scheitern, mit der Sünde, mit Abgründen, mit Sorgen und Zweifeln und natürlich auch dem Tod. Dass genau dies aber, so paradox es vielleicht klingen mag, bei all der Dunkelheit auch eine Menge Spaß machen kann, war bei der Dad Horse Experience von Beginn an Wesenskern seines Unterfangens. Denn Dad Horse Ottn hat immer mit der wunderbaren Doppelbödigkeit und Rotzigkeit der Roots Music gespielt, die weiß Gott mehr mit der Haltung des Punk zu tun als mit der landläufigen Auffassung von Kirchengesang.

Das fängt schon damit an, dass Ottn seit jeher so singt, wie ihm der Schnabel gewachsen ist: intuitiv, frei, manchmal schräg und gebrochen, aber immer authentisch und unverstellt. Schließlich ist nicht die anmutige Performance das Entscheidende, sondern die Botschaft der Songs. Und es war immer deren ganz eigene Qualität, mit der sich Dad Horse Ottn über die letzten Jahre eine immer größer werdende Zuhörerschaft auf der halben Welt erspielt hat und die seinen Keller-Gospel zu einer eigenen Trademark hat werden lassen.

Stampft mit, wir öffnen ab 20 Uhr die Türen.