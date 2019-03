Konzert mit Danger Jerk / Money Left to Burn / Crash Kidz

Am 6. April ist mal wieder Punkrock der "jungen" Generation im Club vertreten – wobei rein statistisch gesehen nur noch wenig junge Menschen dieser musikalischen Spielart überhaupt zugetan sind und auch die Protagonisten auf der Bühne nicht mehr als jung durchgehen würden – zumal die Alterspanne auch da variiert. Zum Glück geht es an diesem Abend aber generell weder um Statistiken noch irgendwelche Altersaspekte, sondern vielmehr um Spielfreude, schnell-aneinandergereihte Snareschläge, knurrende Bässe und flitzende Finger auf Gitarrengriffbrettern. Deshalb an dieser Stelle die Empfehlung diese Veranstaltung als "generationsübergreifend" zu betrachten.

"MONEY LEFT TO BURN" aus Nürnberg stehen seit fast 10 Jahren für schnellen Skatepunk, energiegeladene Live-Shows und ausgeklügeltes Songwriting über soziale Missstände, aber auch die Liebe zum Skateboard und Feiern – ganz im Stile von NOFX, Bad Religion oder Lagwagon.

Niemals stumpf oder ranzig, sondern immer mit viel Herz und musikalischem Können. Die fünf Herren konnten dies nicht nur in ihrer Heimat, sondern auch im restlichen europäischen Ausland vielerorts unter Beweis stellen und gehören deshalb zu festen Szenegrößen.

Ebenfalls bekannt sind "DANGER JERK" aus Würzburg – deren Mitglieder im club w71 bereits von vorherigen Auftritten (Wasted Talent, Staatspunkrott) bekannt sind. Es haben sich drei der fähigsten Punkrock-Musiker aus dem Würzburger Raum zusammengefunden, um ihre Leidenschaft wieder auf die Bühne zu bringen. Durch die Trio-Besetzung gibt es quasi kaum Momente, an denen das Arrangement lediglich begleitet wird und ein Instrument devot in den Hintergrund tritt. Das Songwriting ist vielmehr ein Dauerfeuer von musikalischen Eindrücken kombiniert mit melodischen Gesangslinien.

Den Abend eröffnen die "CRASH KIDZ" aus Würzburg: Seit nunmehr 15 Jahren stehen diese für Punkrock, bei dem vor allem Classic-Rock und Metalfans Spaß haben werden. Etwas Surf, etwas Rock'n'Roll, viel Rock-Attitüde – ein schöner Kontrast zu den beiden anderen Bands. (Mörfh)

CRASH KIDZ

Die Band kommt aus dem Großraum Würzburg und in Ihrer Musik geht es um den alltäglichen Wahnsinn des Lebens, dargeboten in einer packenden Live-Show die schon nach den ersten Takten jeden Besucher zum mit feiern animiert.

Hands up for Rock´n´Roll…Nicht einfach nur Rock, sondern Party-Rock/Punk. Und das stellen die 5 Herren bei jeder einzelnen Show immer wieder unter Beweis. Egal ob im kleinen Club um die Ecke oder auf großen Festivals. Bereits 2 Studioalben im Gepäck und mehr als 200 Shows sprechen für sich.