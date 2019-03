Konzert mit Pascal Contet (Akkoredeon) und Joëlle Léandre (Kontrabass)

Pascal Contet und Joëlle Léandre Pascal Contet (Akkoredeon) und Joëlle Léandre (Kontrabass)

Dass sich auf dem Akkordeon nicht nur Volksmusik und volkstümliche Musik spielen lässt, dürfte sich herumgesprochen haben. An diesem Abend ist im club w71 ein Musiker zu Gast, der mit dem Akkordeon zeitgenössische Musik spielt, und dessen name mit 300 neuen Werken verbunden ist. Pascal Contet hat mit vielen Komponisten zusammengearbeitet, darunter mit Luciano Berio. Das Akkordeon übt auch auf sie einen Reiz aus, Neues auf dem alten Instrument auszuprobieren. Neben der neuen Musik ist Pascal Contet auch in der Improvisationsmusik zuhause.

Immer wieder spielt er mit Joëlle Léandre, eine der besten Bassistinnen der Welt. Ihr Spiel am Kontrabass ist ebenso klangorientiert wie es Kraft und Wucht hat. Unglaublich, was sie aus dem Instrument herausholt. Die Bassistin ist als Improvisatorin weltweit bekannt und gefragte Partnerin von Anthony Braxton, Evan Parker, Irene Schweizer, Fred Frith, John Zorn und vielen anderen. Ihre Arbeit ist auf weit über 150 LPs/CDs dokumentiert. Auch sie hat ihr Instrument studiert, und jede Menge Neuer Musik von John Cage, G. Scelsi und vielen anderen gespielt, darunter Solostücke, die extra für sie geschrieben wurden.

Mit Pascal Contet zu spielen, ist für sie kein Projekt unter vielen, sondern eine Herzensangelegenheit.

Ein Konzert, das zum „deep listening“ einlädt, also dazu, sich ganz auf die Musik einzulassen. Das wohltuende Gegenteil zu unserer reizüberfluteten, oberflächlichen akustischen Welt. Wir versprechen ein absolut lohnendes Hörerlebnis!