Nach der Arbeit auf dem Bau trifft sich Osamu mit seinem Sohn Shota, um im Supermarkt Lebensmittel zu stehlen. Auf dem Heimweg entdecken sie auf einem Balkon ein kleines ausgesperrtes Mädchen und nehmen es mit nach Hause. Als sie Spuren von Gewalt an ihr entdecken, beschließen sie kurzerhand, Yuri in ihre Patchwork-Familie aufzunehmen, obwohl die Familie von der Hand in den Mund lebt und ständig darauf achten muss, nicht in den Blick der Öffentlichkeit zu geraten. Während sich die Jüngsten mit Ladendiebstählen nützlich machen, gehen die Frauen bügeln oder prostituieren sich. Aber das Zusammenleben ist von komplizierten Beziehungen geprägt und gerät ins Wanken, als die Polizei auftaucht …

Warmherzig und doch völlig unsentimental zeigt Kore-eda die gebrochene Idylle einer rätselhaften Patchwork-Familie, die ihr bescheidenes Glück jenseits der Gesetze findet. Das humorvolle Drama malt mit großer Einfühlsamkeit das Modell einer Wahlfamilie aus, das für Zuwendung, Sorge und Zusammenhalt besteht.